Бывший директор лагеря в Севастополе выплатит штраф после отравления детей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Балаклавский райсуд Севастополя назначил штраф в размере 100 тысяч рублей бывшему директору детского оздоровительного центра "Ласпи", в котором около 1,5 лет назад произошло массовое отравление, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

В июне 2018 года в результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил при организации питания в лагере "Ласпи" 21 ребенок и семь сотрудников лагеря получили пищевое отравление, напоминает суд.

Экс-директор "Ласпи" обвинялась по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фигурантка дела не признала себя виновной. "Вместе с тем исследование доказательств позволило суду сделать однозначный вывод о доказанности ее вины и назначить наказание с учетом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, в виде штрафа", - говорится в пресс-релизе суда.

В то же время райсуд оставил без удовлетворения гражданские иски потерпевших, разъяснив им "право обратиться с исками к юридическому лицу".

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.