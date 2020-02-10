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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

ВТБ устранил проблему в работе мобильного банка

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ восстановил работу мобильного банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее в понедельник ряд пользователей не могли войти в систему "ВТБ-Онлайн", приложение выдавало ошибку, связанную с получением данных.

"Действительно, сегодня наблюдались некоторые ограничения в работе мобильного банка. В настоящее время функциональность системы восстановлена, "ВТБ-Онлайн" работает в штатном режиме. Приносим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ ВТБ-Онлайн

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