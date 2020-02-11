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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:32

Жителя Прикамья осудили за издевательства над пасынком

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю, который ставил на макароны сына своей сожительницы и издевался над ним, сообщается на сайте СКР в понедельник.

Обвиняемый с 2016 по 2019 годы избивал малолетнего сына своей сожительницы и всячески издевался над ним.

В частности, мужчина ставил ребенка на колени в угол и на макароны, запрещал ему ходить в туалет.

Подсудимый признан виновным по пп. "г" и "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего с применением пытки). Ему назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Пермский край

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