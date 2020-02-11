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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:32

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах Российской Федерации, а также в 9-ти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что чаще болеют дети 7-14 лет и взрослое население. Среди вирусов чаще всего встречается вирус гриппа В.

"При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн. человек (50,5% от численности населения)", - говорится в тексте.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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