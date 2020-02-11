Экс-сотрудница полиции в Орле осуждена условно за фальсификацию доказательств

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Орле вынес приговор бывшей сотруднице полиции за служебный подлог и фальсификацию доказательств по уголовному делу, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

Установлено, что бывший следователь УМВД по Советскому району, чтобы улучшить свои показатели в работе, сфальсифицировала часть доказательств и внесла ложные сведения в официальные документы по уголовному делу по факту грабежа, которое находилось в ее производстве.

Суд признал ее виновной по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 120 тыс. рублей. Также она лишена права занимать должности в правоохранительных органах.