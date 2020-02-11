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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Онкобольная, которая ездила каждый день за лекарством, получила его на дом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Страдающая онкозаболеванием Ирина Новикова из Самары, которой приходилось каждый день ездить за лекарством тагриссо в больницу, получила его на дом, сообщили в областном Минздраве.

По словам чиновников, препарат для амбулаторного лечения поступил в местный онкоцентр. Новикова получила его бесплатно по рецепту и будет принимать дома, сказали они.

Новикова подтвердила, что получила препарат, и выложила в фейсбуке фотографию упаковку с 30 таблетками тагриссо.

Ранее больная написала, что у нее возникли трудности с получением положенного ей лекарства из перечня жизненно необходимых, и она была вынуждена ездить в онкоцентр каждый день за одной таблеткой, вне зависимости от самочувствия.

Утром 11 февраля Следственный комитет Самарской области сообщил, что началась доследственная проверка по публикациям СМИ о Новиковой. Следователи решили проверить в том числе законность применения норм регионального законодательства об обеспечении граждан льготными лекарствами.

В Минздраве объяснили, что тагриссо включен в перечень льготных препаратов только с 1 февраля 2020 года, а в стационарах пациентов обеспечивают им за счет ОМС. Новикову оформили в дневной стационар, чтобы она могла получить лекарство до начала действия льгот, заявили в администрации онкоцентра.

Самара Минздрав СКР Ирина Новикова

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