Мировой судья в Дагестане стал фигурантом уголовного дела

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о взяточничестве и незаконном хранении боеприпасов возбуждено против мирового судьи Хасавюртовского района Дагестана Хамида Атаева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, дело возбудило Главное следственное управление России по СКФО по постановлению председателя СКР Александра Бастрыкина.

По данным источника, в 2017 году мировой судья судебного участка номер 85 Хасавюртовского района Атаев был задержан с поличным при получении взятки в 10 тысяч рублей у директора Баташюртовской средней школы. Позже его отпустили.

Предположительно, деньги судья потребовал за то, что женщину-директора за нарушение правил пожарной безопасности в школе только оштрафуют на 5 тыс. рублей, вместо того, чтобы дисквалифицировать ее на три года.

При обыске в кабинете Атаева также обнаружили большое количество боеприпасов, добавил источник.