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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

В Москве потушили пожар в Институте общей физики

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло во время ремонта лифта в здании Института общей физики имени Прохорова РАН (ИОФ РАН) на улице Вавилова в Москве, однако инцидент не повлиял на работу учреждения, сообщил директор института Сергей Гарнов.

"Произошел небольшой инцидент в ходе ремонтных работ в лифтовой шахте. Возгорание ликвидировано и не потребовало эвакуации. Институт работает в штатном режиме, вск в порядке", - сказал Гарнов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки во вторник (министерство является учредителем института).

В ведомстве "Интерфаксу" также сообщили, что, по информации института, в результате инцидента никто не пострадал, также обошлось без существенного ущерба для имущества.

Ранее СМИ сообщили, что в здании ИОФ РАН на улице Вавилова, д. 38 была объявлена эвакуация из-за пожара в лифте.

Москва

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