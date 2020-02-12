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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Издательство АСТ из-за коронавируса сняло с продаж книгу антипрививочника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - АСТ сняло с продаж книгу блогера и "антипрививочника" Антона Амантонио об опасности вакцинации, которая подверглась резкой критике представителей медицинского сообщества, в том числе в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в пресс-службе издательской группы.

Книга, автор которой утверждает, что якобы "нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин", вызвала шквал критики от представителей медицинского сообщества, в том числе публиковавшихся в издательстве АСТ.

"В данный момент руководство издательства пошло на беспрецедентный шаг и приняло решение о приостановке продажи книги", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательской группы АСТ.

В АСТ уточнили, что решили издать книгу, так как "предоставляют возможность выступить с аргументацией того или иного мнения абсолютно разным авторам при условии соблюдения законодательства РФ".

В апреле прошлого года стало известно, что Минздрав России разрабатывает поправки в закон для блокировки информации в интернете с публичными к отказу от прививок.

В ведомстве отмечали, что "в России, как и во всем мире, наблюдается активизация антивакцинального лобби".

Социальные сети в настоящее время стали самостоятельно удалять посты антипрививочников, в том числе в рамках борьбы с недостоверной информацией.

Минздрав

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