Начальника отдела МВД заподозрили в избиении задержанного

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кузбассе в отношении 43-летнего начальника отдела МВД по Таштагольскому району возбудили уголовное дело. Его заподозрили в избиении задержанного. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили в областном управлении СКР.

Подозреваемый задержан. Меру пресечения ему еще не избрали.

Предварительно установлено, что 9 февраля в отдел полиции "Шерегеш" доставили ранее судимого мужчину. Ему вменяли мелкое хулиганство. По версии следствия, начальник отдела зашел в камеру для административно-задержанных и побил подозреваемого.

О случившемся узнали сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД Кемеровской области. Материалы их проверки переданы в следственные органы.

Подозреваемого полицейского уволят по отрицательным мотивам, заявили в ГУ МВД по Кузбассу.