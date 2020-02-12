Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

"Единая Россия" предложила отменить пошлину на ввоз дорогих незарегистрированных лекарств

"Единая Россия" предложила отменить пошлину на ввоз дорогих незарегистрированных лекарств
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предлагает отменить таможенную пошлину на ввоз дорогостоящих незарегистрированных лекарственных препаратов, сообщила заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

По ее словам, соответствующие предложения планируется направить председателю правительства Михаилу Мишустину.

"В настоящее время, когда родители или благотворительные фонды ввозят в Россию незарегистрированное лекарство, они платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация, и ее необходимо исправить", - приводит пресс-служба партии слова Баталиной, сказанные в среду на общественном обсуждении данной темы.

Баталина отметила, что окончательное решение по этому вопросу принимает Евразийская экономическая комиссия, однако до этого целый ряд решений нужно принять органами исполнительной власти РФ.

"Представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения выразили готовность запустить процесс отмены пошлины", - сообщила Баталина.

Единая Россия

Новости

Правительство одобрило решении о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Адвокат экс-сотрудника ФСИН назвал причину его суицида в суде

Погибший в суде бывший сотрудник ФСИН пронес в сумке наградной пистолет

Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале Чертановского суда

Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале Чертановского суда

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ

Пациентку инфекционной больницы Петербурга, прибывшую из Китая, оштрафуют за побег

В Крыму возбудили уголовное дело после заселения сирот в "ледяной дом"

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');