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В Центре Хруничева анонсировали пуски "Ангары-А5" и "Ангара-1.2"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Вторая в истории тяжелая ракета "Ангара-А5" должна быть запущена во втором-третьем квартале текущего года, сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в 2014 году.

Он также рассказщл, что легкая "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником полетит на орбиту в конце 2021 года.

"Нагрузка у них не готова, поэтому пуск они перенесли на конец 2021 года", - сказал глава центра.

Он отметил, что предстоящий пуск станет первым коммерческим пуском серийного образца "Ангары-1.2".

Ранее сообщалось, что южнокорейский спутник KOMPSAT-6 должен был быть запущен в 2020 году.

Центр Хруничева Ангара

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