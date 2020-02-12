Депутаты согласились обязать сайты-агрегаторы принимать карту "Мир"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает все работающие в России сайты-агрегаторы принимать национальные платежные инструменты (карта "Мир"). Законопроект № 861571-7 внесло в палату правительство.

Поправки также подразумевают поэтапное снижение порога годовой выручки, при которой как владельцы агрегаторов, так и другие продавцы должны будут использовать карты "Мир".

"Поступательное развитие национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт обеспечивает надежность, безопасность, удобство движения товаров и денежных средств, как для потребителя, так и для добросовестного предпринимателя. Развитие национальных платежных инструментов также отвечает государственным интересам в устойчивом развитии внутреннего рынка и укреплении государственного статуса на международном уровне", - говорится в отзыве комитета.

Сейчас законы обязывают продавцов обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Эта обязанность распространяется только на тех продавцов, годовая выручка которых (за предшествующий год) превышала 40 млн рублей.

Законопроект уточняет, что принимать карту "Мир" обязаны не только непосредственно продавцы, но и агрегаторы, которые формально не являются продавцами, а лишь предоставляют площадки продавцам. Само определение "владелец агрегатора" Госдума ввела в российское законодательство еще в июле 2018 года.

Постепенное снижение порога выручки, по достижении которой необходимо принимать карту "Мир", снижается для всех участников рынка. Сейчас это 40 млн рублей в год, с 1 сентября 2020 года этот порог предлагается снизить до 30 млн рублей, с 1 января 2021 года - до 20 млн рублей.

Предварительная дата рассмотрения законопроекта на заседании Госдумы в первом чтении - 18 февраля.