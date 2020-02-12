Генпрокуратура отметила массовый характер нарушений прав дольщиков в России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году в России было зафиксировано более 11 тыс. нарушений прав дольщиков при строительстве жилья, они носят массовый характер, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что в административном и дисциплинарном порядке по данным случаям наказаны 3,5 тыс. человек. Кроме того, возбуждено 163 уголовных дела. "В результате удалось добиться ускорения темпов строительства, ввода в эксплуатацию проблемных домов и передачи жилых помещений гражданам", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Несмотря на принимаемые меры, надзорное ведомство продолжает выявлять "многочисленные нарушения в работе органов власти в этой сфере в Башкортостане, Бурятии, Тыве, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и других регионах", говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре отмечают, что повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) незаконных условий. Кроме того, застройщики не представляют отчетность по проектам в уполномоченные органы власти, публикуют неполную и недостоверную информацию, не соблюдают сроки строительства домов и передачи уже построенных объектов.

В настоящее время в РФ идет отказ от долевого строительства жилья и переход к проектному банковскому финансированию. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.