Куклачев вошел в президиум Совета отцов при детском омбудсмене

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев вошел в состав президиума Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сообщается в фейсбуке детского омбудсмена.

"Сегодня в состав президиума Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка вошел Юрий Дмитриевич Куклачев - многодетный отец, (...), Народный артист РСФСР и основатель образовательного проекта "Школа доброты", - говорится в сообщении Кузнецовой в среду.

Куклачев - отец троих детей. Старший сын Дмитрий Куклачев окончил госучилище циркового и театрального искусства, является первым заместителем отца в Театре кошек.

Дочка Екатерина Куклачева окончила Московский государственный текстильный университет. Является главным художником, заместителем художественного руководителя по общим вопросам Театра кошек Куклачева, рисует кошек.

Младший сын Владимир Куклачев окончил Академию балета, работал солистом Балетного театра Панова в Израиле, после окончания балетной карьеры работает артистом в Театре кошек.