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Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замглавы Минэкономразвития

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Татьяны Илюшниковой замглавы Минэкономразвития РФ.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

До этого Илюшникова с 2013 года занимала должность замруководителя экспертного управления администрации президента РФ, а перед этим уже работала в Минэкономразвития в должности замдиректора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

В начале недели "Ведомости" писали, что из Минэкономразвития может уйти замминистра Вадим Живулин, курирующий в министерстве тему инвестиционной политики и предпринимательства, а его место как раз может занять Татьяна Илюшникова.

Михаил Мишустин Татьяна Илюшникова Минэкономразвития

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