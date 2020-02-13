Начальный этап строительства моста через Лену не потребует денег бюджета

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бюджетные средства не потребуются на начальном этапе строительства моста через Лену в Якутии, изыскания оплатит концессионер строительства - консорциум "Ростеха" и Группы "ВИС", сообщила пресс-служба "ВИСа".

"Федеральное финансирование на начальном этапе проекта не предполагается. Все проектно-изыскательские работы по условиям проекта концессионного соглашения должны быть выполнены за счёт средств инвестора (концессионера). Средства федерального бюджета могут потребоваться на инвестиционной стадии проекта в период с 2021 по 2024 гг.", - говорится в сообщении компании.

Заявка на выделение федерального гранта на реализацию проекта ещё не подавалась, так как концессионное соглашение не было подписано.

"Конечная стоимость капитальных затрат на сооружение моста будет определена только после завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы", - поясняет "ВИС".

В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии. Правительство региона в январе определило консорциум концессионером строительства.

В НИК структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" - 66,6%.

На реализацию проекта консорциум должен получить 54,3 млрд рублей в форме бюджетных инвестиций. Инвесторы, как сообщалось, вложат в проект еще 9,5 млрд рублей.

Проектирование единственного в республике моста через Лену должно быть завершено во II квартале 2021 года, сдача его в эксплуатацию планируется в I квартале 2026 года, сообщалось в документации торгов. Само соглашение будет действовать в течение 25 лет.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что фонд вместе с партнерами может присоединиться к консорциуму "Ростеха" и группы "ВИС" для строительства Ленского моста. "Мы рассматриваем возможность партнерства с "Ростехом" в строительстве моста через Лену. Наши соинвесторы заинтересованы в этом, мы сейчас обсуждаем с "Ростехом", с "ВИС" возможный совместный консорциум по строительству моста", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого он также сообщал, что участием в реализации проекта интересуются партнеры фонда из Азии и стран Ближнего Востока. "Мы видим интерес от ближневосточных инвесторов - от Саудовской Аравии, Эмиратов и от наших традиционных партнеров - это Китай - к данному проекту", - говорил глава РФПИ в конце ноября.