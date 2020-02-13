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Штрафы за нарушение тишины в жилых домах в дневное время планируют ввести в России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направит в министерство юстиции РФ поправку в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой предполагается введение штрафов за нарушение тишины и покоя жильцов многоквартирных домов в дневные часы, сообщает в четверг газета "Известия".

"В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад", - говорится в публикации со ссылкой на соответствующий документ.

По имеющейся у издания информации, физическим лицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юридическим лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как заявила газете член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева, внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время.

В Минюсте изданию сообщили, что знают о предлагаемой поправке в КоАП и уже работают над ней.

Между тем опрошенные газетой адвокаты и представители управляющих компаний в целом поддержали инициативу, но усомнились в том, что полиция сможет оперативно реагировать на каждую жалобу, пишут "Известия".

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