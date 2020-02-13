Заммэра и главный архитектор Дагестанских Огней задержаны в Дагестане

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы заподозрили двух высокопоставленных чиновников города Дагестанские Огни в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, по подозрению в земельных махинациях два дня назад были задержаны замглавы города Дагестанские Огни Шахсин Мирзоев и руководителя управления архитектуры города Тимур Абакумов.

Советский суд Махачкалы отправил их обоих под домашний арест по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.