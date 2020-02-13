BMW отзовет в РФ более 1,6 тыс. машин для проверки подушки безопасности

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") отзывает в России 1,652 тыс. автомобилей третьей серии (E46) для проверки газогенератора подушки безопасности, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные в РФ с января 1998 года по декабрь 2000 года.

"На некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа "NADI". Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться", - поясняет Росстандарт причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

На машинах бесплатно проверят серийный номер на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или через специализированное приложение, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.