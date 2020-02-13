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Жители поселка под Самарой попросили не присоединять их к городу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Более четырех тысяч подписей собрали жители поселка "Южный город" против присоединения к городу Самара, сообщила "Интерфаксу" одна из активисток - Ксения Миленькая.

Она пояснила, что сейчас поселок относится к сельскому поселению, благодаря чему у жителей низкие тарифы на коммунальные платежи. Если поселок будет отнесен к городу, они вырастут.

"У нас новый поселок, много молодых семей, почти все платят ипотеку. Это значительно ухудшит наши условия жизни", - сказала Миленькая.

По ее словам, заработная плата у муниципальных работников станет меньше, плата за содержание детей в садах увеличится.

Она также рассказала, что решение о включении поселка в городскую черту было принято на народом голосовании, о которым жители "Южного города" узнали только накануне.

"Многие вообще не знали, что будет народное голосование и что нас хотят присоединить к Самаре. Присутствовавшие выступали против, однако, потом оказалось, что 400 человек проголосовало "за" и только 200 "против". Сейчас мы собрали 4 тыс. 50 подписей "против". Мы ходили поквартирно и ни разу не встретили людей, которые бы хотели отказаться от льгот, которые полагаются жителям пригорода", - отметила активистка.

Всего в поселке около 16 тыс. жителей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области, решается вопрос о присоединении к Самаре двух микрорайонов "Южный город" и "Кошелев-Парк".

Самара

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