Путин поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий РФ.

"У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на соответствующее предложение актера Владимира Машкова. "Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом", - продолжил Путин.

Ранее на встрече Машков рассказал, что проехался по разным регионам РФ и понял, что у россиян существуют опасения по поводу возможного отчуждения отечественных земель после того, как Путин уйдет с поста президента. Тогда, по словам актера, "откроется "окно возможностей", возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, кто-то даже присматривается к Калининграду".

"Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать - нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", - сказал Машков.