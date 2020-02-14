Глава иркутской Листвянки задержан по подозрению в превышении полномочий

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Листвянского муниципального образования Иркутской области Александра Шамсудинова, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)", - сказал собеседник агентства.

На основании материалов регионального управления ФСБ следователи совместно с прокуратурой Иркутского района установили факт незаконной выдачи в 2017 году подозреваемым разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании этого разрешения собственником на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница.

Шамсудинов задержан. В администрации Листвянского муниципального образования прошли обыски.