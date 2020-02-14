Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Глава иркутской Листвянки задержан по подозрению в превышении полномочий

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Листвянского муниципального образования Иркутской области Александра Шамсудинова, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)", - сказал собеседник агентства.

На основании материалов регионального управления ФСБ следователи совместно с прокуратурой Иркутского района установили факт незаконной выдачи в 2017 году подозреваемым разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании этого разрешения собственником на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница.

Шамсудинов задержан. В администрации Листвянского муниципального образования прошли обыски.

Иркутская область

Новости

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

ЦИК разработает мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков

МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Путин принял отставку губернатора Калужской области

В Думе "Радио Свобода" и "Медузу" обвинили в продвижении легализации наркотиков

В ОСК назвали предварительную сумму ущерба горевшему "Адмиралу Кузнецову"

В ОСК назвали предварительную сумму ущерба горевшему "Адмиралу Кузнецову"

Путин сказал, что гиперзвуковое оружие России обессмыслило систему ПРО США

Путин сказал, что гиперзвуковое оружие России обессмыслило систему ПРО США
Дело Егора Жукова

Мосгорсуд подтвердил приговор Егору Жукову и помиловал лягушек

Назначен врио руководителя Рособрнадзора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');