ЦИК разработает мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует создать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - сообщила Памфилова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

Также, по словам главы ЦИК, "разъяснения по поправкам будут представлены в виде брошюр на всех избирательных участках".

"Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию (граждан - ИФ), включая слабовидящих", - отметила председатель Центризбиркома.

"Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен. Это должно быть что-то реальное", - добавила Памфилова в беседе с изданием.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок к Конституции. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, а также предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Глава государства полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения президент Путин предложил провести голосование.