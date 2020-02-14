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ЦИК разработает мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует создать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - сообщила Памфилова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

Также, по словам главы ЦИК, "разъяснения по поправкам будут представлены в виде брошюр на всех избирательных участках".

"Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию (граждан - ИФ), включая слабовидящих", - отметила председатель Центризбиркома.

"Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен. Это должно быть что-то реальное", - добавила Памфилова в беседе с изданием.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок к Конституции. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, а также предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Глава государства полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения президент Путин предложил провести голосование.

ЦИК Элла Памфилова

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