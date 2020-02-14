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Третий кандидат на пост мэра Барнаула отказался от участия в голосовании

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Третий кандидат на пост главы администрации Барнаула (Алтайский край) заявил о снятии своей кандидатуры с голосования, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания Думы города в пятницу, где выбирают градоначальника.

После своего выступления на заседании Думы, где кандидаты должны представлять программы развития города, один из кандидатов, пенсионер Владимир Барсуков, заявил о снятии своей кандидатуры. Ранее о решении по снятию кандидатуры с голосования заявил бизнесмен Сергей Шумов и предприниматель Андрей Крылов.

Таким образом, депутаты Барнаула будут выбирать главу администрации из шести кандидатур вместо изначальных девяти.

За пост главы города борются член Общественной палаты региона Артем Зеров, депутат Думы Барнаула Алексей Скосырский, исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, депутат гордумы Елена Хрусталева, пенсионер Василий Часовских, юрист Алексей Шипунов.

Как сообщалось, 15 августа 2019 года глава администрации Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке. Он возглавил администрацию Барнаула в 2015 году. После него исполняющим обязанности главы города назначен Франк.

Алтайский край

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