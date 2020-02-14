Владельцы Evraz начинали выкупать "Сибуглемет" у ВЭБа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Основные владельцы Evraz начали процесс покупки у госкорпорации ВЭБ "Сибуглемета", одного из крупнейших производителей коксующихся углей в России, пишет "Коммерсантъ". Источники издания говорят, что сумма сделки составит 4 млрд рублей, а также новые собственники возьмутся за обслуживание долга компании в $3,5 млрд перед ВЭБом.

ФАС получила ходатайство "Онега Холдинг" на приобретение 99,57% АО "Междуречье" (основной добывающий актив "Сибуглемета"), пишет газета, ссылаясь на материалы ведомства. Совладельцы "Онега Холдинг" - Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова, Toshi Holdings Евгения Швидлера. Таким образом, речь идет о покупке компании основными владельцами Evraz.

В Evraz и в ВЭБе отказались от комментариев.

В "Сибуглемет" входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля. Балансовые запасы угля предприятий холдинга составляют порядка 300 млн тонн. Владельцем группы является ВЭБ.РФ, большая часть активов (в том числе 99,75% акций АО "Междуречье") принадлежит ему напрямую, остальные находятся в залоге.

Evraz управляет "Сибуглеметом" с октября 2015 года. В квартальной отчетности за 2019 год ВЭБ относил "Сибуглемет" к активам, которые банк намерен продать в течение года.

В конце декабря 2018 года "Ведомости" писали, что ВЭБ и Evraz обсуждают создание совместного предприятия на базе своих угольных активов, в которое Evraz мог бы внести "Южкузбассуголь", "Распадскую" и "Межегейуголь", получив в СП 75%. Источники "Коммерсанта" говорят, что этого не произошло, поскольку ВЭБ не хочет списывать долг "Сибуглемета". При сохранении долга в случае создания СП Evraz был бы вынужден консолидировать его, и долговая нагрузка Evraz бы удвоилась.