Сотрудницу сельской библиотеки оштрафовали за экстремизм

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области Новосергиевский суд оштрафовал на 2000 рублей сотрудницу сельской библиотеки за распространение экстремистской литературы, сообщил сайт суда.

Речь идет о книге "Крепость мусульманина. Из слов понимания аллаха, встречающихся в Коране и сунне", которую Уссурийский суд в Приморье в 2014 году признал экстремистской и запретил в России. Решением суда книга из библиотеки конфискована.

"Вина библиотекаря нашла свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами", - говорится в пресс-релизе.

Постановление не вступило в законную силу.