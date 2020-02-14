Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Сотрудницу сельской библиотеки оштрафовали за экстремизм

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области Новосергиевский суд оштрафовал на 2000 рублей сотрудницу сельской библиотеки за распространение экстремистской литературы, сообщил сайт суда.

Речь идет о книге "Крепость мусульманина. Из слов понимания аллаха, встречающихся в Коране и сунне", которую Уссурийский суд в Приморье в 2014 году признал экстремистской и запретил в России. Решением суда книга из библиотеки конфискована.

"Вина библиотекаря нашла свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами", - говорится в пресс-релизе.

Постановление не вступило в законную силу.

Оренбургская область Новосергиевский суд Приморье

Новости

Голосование по Конституции профинансируют по образцу президентских выборов-2018

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

Житель Подмосковья задержан за передачу ИГ более 25 млн рублей

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');