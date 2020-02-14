Депутата-единоросса задержали в Петербурге по делу о хищении 16 млн рублей

Сын Галины Ившиной арестован до 10 апреля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали муниципального депутата и замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Галину Ившину, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Как сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ (СКР) в пятницу, следствие считает, что Ивишан вместе с неустановленными руководителями Отделений социального обслуживания на дому (ОСОД) похитила более 16 млн 200 тыс. рублей. Эти деньги злоумышленники в качестве зарплаты перечислили фиктивным социальным работникам, якобы оказывавшим соцпомощь на дому. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Помимо Галины Ившиной, фигурантами этого дела являются ее сын Станислав Ившин и заведующая одного из ОСОД Ирина Эймбке. Следствие полагает, что Ившин подыскивал людей для фиктивного трудоустройства в ОСОД, а Эймбке принимала деньги от других заведующих отделениями. Ившин и Эймбке были задержаны ранее, Ившина на тот момент была госпитализирована.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, замдиректора КЦСОН Ившина является депутатом муниципального округа Юго-Запад. Согласно открытым источникам, женщина избрана от партии "Единая Россия".

Накануне, 13 февраля, Красносельский районный суд Петербурга в рамках данного дела арестовал Ившина до 10 апреля, Эймбке продлили срок задержания на 72 часа, сообщала объединенная пресс-служба судов города.