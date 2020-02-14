Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Житель Ингушетии открыл стрельбу по силовикам во время обысков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии ищут местного жителя, стрелявшего в сотрудников силовых структур в ходе проведения операции "Оружие" в Назрановском районе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел утром в самом крупном в регионе сельском поселении Экажево", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина открыл огонь из пистолета во время обысков в одном из частных домов.

Источник добавил, что пострадавших среди силовиков нет. При этом он отметил, что место происшествия оцеплено, закрыт ряд улиц, заблокирован доступ к дому, где произошел инцидент.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый ситуацией, стрелком оказался владелец популярной в республике сети проката охолощенного оружия и, предположительно, участник мартовских протестов против изменения регионального закона "О референдуме" Юнус Видзижев.

"У силовиков была оперативная информация о том, что в доме Видзижева имеется боевое оружия. Поэтому было принято решение о проведении обысков. Юнус дает холостое оружие напрокат, арендуют его обычно на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался открыть такие точки в каждом районе ", - добавил источник.

Сейчас ведется поиск стрелка.

Ингушетия Экажево Юнус Видзижев

Новости

Голосование по Конституции профинансируют по образцу президентских выборов-2018

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

Житель Подмосковья задержан за передачу ИГ более 25 млн рублей

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

Гендиректор "Вымпелкома" уйдет в отставку в конце июня

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СКР начал проверять сообщения о мужчине, выброшенном из скорой в сугроб

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери

Дети, брошенные отцом в "Шереметьево", вернулись к родной матери
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');