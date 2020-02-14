Житель Ингушетии открыл стрельбу по силовикам во время обысков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии ищут местного жителя, стрелявшего в сотрудников силовых структур в ходе проведения операции "Оружие" в Назрановском районе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел утром в самом крупном в регионе сельском поселении Экажево", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина открыл огонь из пистолета во время обысков в одном из частных домов.

Источник добавил, что пострадавших среди силовиков нет. При этом он отметил, что место происшествия оцеплено, закрыт ряд улиц, заблокирован доступ к дому, где произошел инцидент.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый ситуацией, стрелком оказался владелец популярной в республике сети проката охолощенного оружия и, предположительно, участник мартовских протестов против изменения регионального закона "О референдуме" Юнус Видзижев.

"У силовиков была оперативная информация о том, что в доме Видзижева имеется боевое оружия. Поэтому было принято решение о проведении обысков. Юнус дает холостое оружие напрокат, арендуют его обычно на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался открыть такие точки в каждом районе ", - добавил источник.

Сейчас ведется поиск стрелка.