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Российская "дочка" Google сменила гендиректора

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Гугл" сменило генерального директора: с 13 февраля им стал Дэвид Манро Снэддон, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Карло Бьондо, занимавший этот пост до него, покидает Google, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского офиса.

Дэвид Манро руководит gTech в регионе EMEA. Подразделение занимается разработкой и управлением стратегическими партнерствами.

Директором по бизнес-операциям на развивающихся рынках региона EMEA, куда входит Россия, остается Юлия Соловьева, сообщили в пресс-службе Google.

Google Снэддон Дэвид Манро

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