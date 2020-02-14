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Песков назвал классическим фейком сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Информация о встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского в Омане является враньем и классическим примером fake news, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, для чего, по его мнению, была распространена подобная информация, Песков предположил, что за этим стоит провокация или жажда наживы.

Ранее в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", которую совместно делают Украинская служба "Радио Свобода" и телеканал "UA:Перший", говорилось, что Патрушев и Зеленский находились в Омане в одно время. Кроме того, журналисты сообщали, что Зеленский вернулся в Киев тем же рейсом, которым в Оман из Москвы прибыл Патрушев.

Николай Патрушев Владимир Зеленский

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