Останки пяти человек нашли рядом с собором в Калининграде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В центре Калининграда на острове Канта найдены останки пяти человек, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального СКР Наталья Гацко.

"Останки людей обнаружены на глубине 2-3 метров во время строительных работ в непосредственной близости от Кафедрального собора. Найдены пять человеческих черепов и небольшое количество костных останков", - сказала Гацко.

По ее словам, предположительная давность погребения - не менее 75 лет, точнее время захоронения определит медико-криминалистическая экспертиза. Есть вероятность, что найденные останки не относятся к периоду Второй мировой войны, когда остров был сильно разрушен.