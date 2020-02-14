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Осужденный за насилие над заключенными начальник ИК-19 избежал наказания за злоупотребления

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ухтинский городской суд в Коми признал бывшего начальника исправительной колонии №19 в Ухте Юрия Амосова, отбывающего наказание в колонии общего режима, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, экс-начальнику и главному бухгалтеру колонии назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Осужденные на момент совершения преступления не были судимы, впервые привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, в настоящее время экс-руководитель учреждения отбывает наказание в виде лишения свободы на длительный срок, что исключает возможность совершения им подобных противоправных деяний.

"Фигуранты и совершенное ими деяние перестали быть общественно-опасными. С учетом этого суд пришел к выводу о возможности освобождения подсудимых от назначенного наказания вследствие изменения обстановки", - отметили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, по версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2016 года Амосов, используя полномочия вопреки интересам службы, вывел из бюджета ИК №19 денежные средства, предусмотренные на выплату зарплаты и поощрений сотрудникам. Таким образом он решил облегчить себе и подчиненным задачи по проведению ремонта некоторых зданий учреждения, желая избежать обязательной процедуры приобретения необходимых материалов. Для совершения преступления он вступил в сговор с главным бухгалтером, которая по согласованию с начальником дала подчиненным указание составить подложные документы. Затем фигуранты дела подписали приказы о поощрении приближенных Амосову сотрудников.

В результате незаконных действий из бюджета вывели 724 тыс. рублей. Работники колонии денег не получили, а Амосов израсходовал их по собственному усмотрению.

Избиения заключенных

Начальник колонии №19 в Ухте был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый избил одного из осужденных, а также поручил двоим подчиненным применить к осужденному физическое насилие. Чтобы скрыть факт избиения, он приказал специалисту оперативного отдела колонии сфальсифицировать объяснения работников медчасти, внеся в них сведения о том, что осужденный получил повреждения при попытке суицида.

В апреле 2015 года начальник колонии совершил с помощью резиновой палки в отношении осужденного насильственные действия сексуального характера за дисциплинарный проступок.

В ночь на 3 мая того же года он поручил начальнику оперативного отдела колонии силой поочередно удерживать двух осужденных, а сам бил их табуреткой по голове и животу.

В январе 2016 года обвиняемый, зная о процессуальной проверке в отношении него по заявлению осужденного, поручил своим подчиненным составить недостоверные материалы служебной проверки, которые исключают его вину в избиении.

В январе 2018 года суд признал Амосова виновным в насилии над осужденными, злоупотреблении полномочиями и присвоении средств. Он получил 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В 2019 году Ухтинский горсуд признал Амосова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении полномочиями. Экс-начальнику колонии по совокупности приговоров назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Юрий Амосов Коми Ухта

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