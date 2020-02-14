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Двух инкассаторов заподозрили в кражах из банкоматов в Новороссийске и Геленджике

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские раскрыли кражи из банкоматов Новороссийска и Геленджика.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в сообщает пятницу о задержании двоих инкассаторов, забиравших "осуществлявших сбор денежных средств из банкоматов Новороссийска и Геленджика". Установлена их причастность к трем фактам хищений. Общая сумма ущерба превысила 160 тыс. рублей.

С заявлением о крупной недостаче в полицию обратился руководитель филиала одного из банков. Для раскрытия преступления следователи изучили большой объем записей камер видеонаблюдения в помещениях банка, местах работы банкоматов и пришли к выводу, что денежные средства пропадали именно во время инкассации.

В ходе дальнейших следственных действий были задержаны двое инкассаторов. Им предъявили обвинение в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). В настоящее время они отпущены под подписку о невыезде.

МВД Краснодарский край Новороссийск Геленджик

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