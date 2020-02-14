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Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.

По предварительным данным, инцидент произошел после того, как родственники привезли мужчину в психиатрическое отделение.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Ставропольскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В больнице агентству сообщили, что "персоналу учреждения и пациентам ничего не угрожает".

Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.

Ставропольский край

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