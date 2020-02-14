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Ссора со стрельбой произошла в североосетинском селе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Северной Осетии разыскивают участников перестрелки, в результате которой один человек погиб, а еще один находится в больнице.

Пресс-служба Главного управления МВД России по республике отмечает, что инцидент произошел в четверг вечером в селении Црау Алагирского района республики.

Как сообщается, в реанимационное отделение с множественными ранениями в критическом состоянии были доставлены двое мужчин, один из которых, не приходя в сознание, скончался. По предварительным данным, ссора между молодыми людьми произошла на бытовой почве. В ходе конфликта злоумышленники применили огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия

В нем отмечается, что участники перестрелки установлены, "принимаются все необходимые меры по их задержанию".

Сколько всего было участников перестрелки, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Северная Осетия

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