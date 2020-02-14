Водитель погиб под колесами собственного автобуса в Волгограде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Автобус выкатился вечером в пятницу с автозаправочной станции в Волгограде на проезжую часть, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, при заправке рейсового автобуса ЛИАЗ на газозаправочной станции автобус самопроизвольно скатился на проезжую часть. Водитель попытался остановить автобус, но упал под колеса транспортного средства и погиб, говорится в сообщении.

Инцидент произошел Тракторозаводском районе города, в результате автобус съехал в кювет.

"Пассажиров на момент инцидента в салоне не было. Другие участники дорожного движения не пострадали", - уточняется в сообщении.