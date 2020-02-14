Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:11

Водитель погиб под колесами собственного автобуса в Волгограде

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Автобус выкатился вечером в пятницу с автозаправочной станции в Волгограде на проезжую часть, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, при заправке рейсового автобуса ЛИАЗ на газозаправочной станции автобус самопроизвольно скатился на проезжую часть. Водитель попытался остановить автобус, но упал под колеса транспортного средства и погиб, говорится в сообщении.

Инцидент произошел Тракторозаводском районе города, в результате автобус съехал в кювет.

"Пассажиров на момент инцидента в салоне не было. Другие участники дорожного движения не пострадали", - уточняется в сообщении.

Волгоград

Новости

МВД объяснило удар в живот активистке Дарье Сосновской на акции протеста

Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Что произошло за день: пятница, 14 февраля

Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств

Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств

Суд в четыре раза увеличил Кержакову неустойку по алиментам

Сын подсудимого генерала Арсланова заявил о вымогательстве у него 150 млн рублей

Генпрокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов

Правозащитники предупредили Путина о возрождении "практик Большого террора" в РФ

Правозащитники предупредили Путина о возрождении "практик Большого террора" в РФ

Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');