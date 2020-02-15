Мальчик из Волгограда попал в больницу после взрыва телефона в его руках

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Волгограда начали проверку после того, как мобильный телефон взорвался в руках 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным пресс-службы, в пятницу подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей. Как установлено, мальчик собирался утром в школу и положил телефон в карман брюк. Через некоторое время он почувствовал, что карман сильно нагревается и стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся.

Отмечается, что аналогичный случай в области произошел в январе. Тогда в Дзержинском районе Волгограда в кармане куртки местного жителя взорвался телефон и загорелись вещи. Хозяин вовремя заметил и потушил огонь самостоятельно. Он не пострадал, поскольку куртка висела на вешалке.