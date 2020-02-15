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Ребенок погиб в Ростовской области от случайного выстрела из ружья

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Случайный выстрел из ружья во время поездки на охоту унес жизнь ребенка в Ростовской области, в отношении владельца оружия возбуждено дело, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как рассказали в пресс-службе, 13 февраля подозреваемый совместно со своим знакомым и его 11-летним сыном выехали на автомобиле в село Кагальник на охоту. Подозреваемый, находясь на переднем сидении автомашины, зарядил охотничье ружье, дослав патрон в патронник. Во время движения произошел произвольный выстрел из карабина, в результате которого пуля попала в живот малолетнему ребенку, заявили в СКР.

Мальчик с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, однако позже он умер от полученного ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ростовская область СКР

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