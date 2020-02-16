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Ребенок погиб в ДТП под Саратовом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Две легковушки столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, скончался годовалый ребенок, еще четыре человека госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на 254 км автодороги " Тамбов-Саратов".

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем "Лада Веста".

"От удара "Лада Веста" вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель и пассажиры ВАЗа, женщина и пятилетняя девочка получили травмы и были госпитализированы в ближайшую клинику. Четырехлетний мальчик из ВАЗа от полученных травм скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

В автомобиле "Лада Веста" пострадала пассажирка, ее тоже доставили в клинику.

Состояние пострадавших не уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в ГИБДД

Саратовская область

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