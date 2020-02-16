Ребенок погиб в ДТП под Саратовом
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Две легковушки столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, скончался годовалый ребенок, еще четыре человека госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.
ДТП произошло в ночь на воскресенье на 254 км автодороги " Тамбов-Саратов".
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем "Лада Веста".
"От удара "Лада Веста" вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель и пассажиры ВАЗа, женщина и пятилетняя девочка получили травмы и были госпитализированы в ближайшую клинику. Четырехлетний мальчик из ВАЗа от полученных травм скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
В автомобиле "Лада Веста" пострадала пассажирка, ее тоже доставили в клинику.
Состояние пострадавших не уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в ГИБДД