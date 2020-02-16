Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье около полудня по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 53 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10.7.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.