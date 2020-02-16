Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Курил

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Как рассказал представитель службы, сейсмическое событие произошло в воскресенье вечером по местному времени. Его эпицентр находился в 169 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км под морским дном.