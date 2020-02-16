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Сюжет о поборах в пермском лицее заинтересовал следователей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проверяют информацию СМИ об унижении лицеиста в Перми, чьи родители отказались сдать деньги на линолеум и учебную литературу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

На днях в эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что администрация лицея в Перми якобы незаконно собирает с родителей учащихся деньги на покупку учебников и линолеума. СМИ сообщали, что отец третьеклассника распространил в интернете видеозапись, на которой он рассказывает о поборах. По словам мужчины, после отказа платить 1200 рублей на его сына начали оказывать давление.

По данным местного интернет-издания 59.ru, отец заявляет о беспричинно поставленных его сыну двойках и о том, что учителя выставляют мальчика виновным во всех конфликтных ситуациях. Мужчина также рассказал, что детям не выдавали учебники, требуя полной оплаты.

СКР Пермь

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