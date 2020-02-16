Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

Мужчина застрелил супругу и совершил суицид в Подмосковье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Наро-Фоминском районе Московской области разбираются в обстоятельствах конфликта в многодетной семье, в результате которого муж застрелил супругу и покончил с собой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями", - сказала Врадий в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что по предварительным данным, между супругами произошёл конфликт на почве бракоразводного процесса.

"В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения произвёл из обреза охотничьего ружья выстрел в голову супруге, после чего совершил суицид. Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников", - сказала Врадий.

По ее словам, на месте происшествия работает следователь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подмосковье

Новости

В СПЧ сочли оскорбительным высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Украинские моряки арестованы на 10 суток за браконьерство в Азовском море

Кудрин пообещал проверить меры помощи ВИЧ-инфицированным в связи с фильмом Дудя

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Главный детский гематолог Румянцев попросился в отставку после 42 лет службы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Калининградский стрелок умер в больнице

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');