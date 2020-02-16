Мужчина застрелил супругу и совершил суицид в Подмосковье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Наро-Фоминском районе Московской области разбираются в обстоятельствах конфликта в многодетной семье, в результате которого муж застрелил супругу и покончил с собой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"16 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в комнате общежития в поселке Селятино Наро-Фоминского района обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями", - сказала Врадий в воскресенье "Интерфаксу".

Она отметила, что по предварительным данным, между супругами произошёл конфликт на почве бракоразводного процесса.

"В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения произвёл из обреза охотничьего ружья выстрел в голову супруге, после чего совершил суицид. Семья является многодетной, остальные дети в момент преступления находились у родственников", - сказала Врадий.

По ее словам, на месте происшествия работает следователь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.