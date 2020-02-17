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СКР проверит жалобу ветерана на кражу 1 млн рублей с его банковской карты

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следователи попросят прокуратуру передать им из полиции материалы проверки жалобы ветерана Великой Отечественной войны, у которого с банковской карты пропал миллион рублей. Об этом сообщили в Новосибирском управлении СКР.

Сюжет о ветеране показали на одном из федеральных каналов. Потерпевший говорит, что никаким неизвестным лицам реквизиты своей карты не передавал.

"Возможно, мошенники похитили деньги, используя онлайн-банкинг. В сюжете отмечается, что ветеран уже обращался в органы полиции, однако, реальных шагов сотрудниками не предпринимается", - говорится в пресс-релизе СК.

Новосибирская область СКР МВД

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