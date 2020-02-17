В Нижневартовске напали на тележурналиста и отобрали снятый материал

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста местной телекомпании "Мегаполис", сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По версии следствия, 14 февраля журналист снимал телесюжет о работе туристического агентства "Навигатор" в бизнес-центре "Огни Сибири". Сотрудник агентства применил насилие в отношении корреспондента и насильно изъял у него отснятый материал на флэш-карте, считают в СК.

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием.

В ХМАО это уже второй случай нападения на журналиста с начала года. Ранее было возбуждено дело о нападении на журналиста сургутской телекомпании, которого избили сотрудники штрафстоянки.