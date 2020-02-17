Роскомнадзор заблокировал два форума из-за торговли персональными данными

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в РФ два форума в интернете, на котором продавали базы с персональными данными россиян, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан РФ", - говорится в сообщении.

"В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории Российской Федерации", - добавили там.

Федеральный закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях.

"На сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в Интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", - отметили в ведомстве.

Таким образом, администрацией интернет-ресурсов нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных.

В сообщении отмечается, что ведомство ведет активную работу по предотвращению распространения баз с персональными данными россиян в интернет пространстве, на систематической основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления сайтов, сетевых сообществ по продаже баз, содержащих персональные данные граждан РФ, а также размещающих объявления о продаже таких баз.

В случаях выявления подобных сайтов ведомство подает исковое заявление в суд для защиты прав неопределенного круга лиц.

Согласно судебной практике в большинстве случаев интернет-ресурсы удаляют противоправный контент, отметили в РКН.