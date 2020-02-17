Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

В Волгограде задержали студента, нападавшего с ножом на учащихся вуза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгограда, нападавшего с ножом на студентов одного из вузов, сообщает пресс-служба Южного округа войск Национальной гвардии РФ.

"За помощью к сотрудникам Росгвардии обратились двое молодых людей. По словам потерпевших, к каждому из них около студенческого общежития с разницей в несколько минут подбежал неизвестный и, угрожая ножом, попытался похитить кошельки с деньгами. Обоим студентам удалось убежать от злоумышленника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в нападениях задержан, им оказался 20-летний житель Кировского района, который уже дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области агентству уточнили, что подозреваемый является студентом одного из местных колледжей, а деньги он пытался похитить для покупки алкоголя. При задержании у злоумышленника был изъят нож.

Волгоград

Новости

У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

Новый коронавирус в Китае

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Новый коронавирус в Китае

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Роспотребнадзор предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела "Сети"

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');