В Волгограде задержали студента, нападавшего с ножом на учащихся вуза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Волгограда, нападавшего с ножом на студентов одного из вузов, сообщает пресс-служба Южного округа войск Национальной гвардии РФ.

"За помощью к сотрудникам Росгвардии обратились двое молодых людей. По словам потерпевших, к каждому из них около студенческого общежития с разницей в несколько минут подбежал неизвестный и, угрожая ножом, попытался похитить кошельки с деньгами. Обоим студентам удалось убежать от злоумышленника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в нападениях задержан, им оказался 20-летний житель Кировского района, который уже дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области агентству уточнили, что подозреваемый является студентом одного из местных колледжей, а деньги он пытался похитить для покупки алкоголя. При задержании у злоумышленника был изъят нож.