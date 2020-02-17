Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

В реке Чир нашли тела пропавших в воскресенье мальчиков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбуждено уголовное дело о гибели двух десятилетних мальчиков, которые в воскресенье ушли погулять из дома в станице Обливская и не вернулись. Их нашли мертвыми в реке Чир, сообщили в региональном управлении СКР.

Следователь обнаружил следы детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду с одного берега на другой. Тела нашли в реке, недалеко от места их исчезновения. По предварительным данным, они утонули.

По делу назначены необходимые экспертизы. Следователи выясняют, как все случилось.

СКР Ростовская область

Новости

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В Волгограде задержали студента, нападавшего с ножом на учащихся вуза

У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

Новый коронавирус в Китае

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Новый коронавирус в Китае

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку

Суд в Петербурге решил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Роспотребнадзор предложит ужесточить ответственность за нарушение карантина

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела "Сети"

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии

В МИД объяснили, почему пока не вывезли россиян с круизного лайнера в Японии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');