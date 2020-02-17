В реке Чир нашли тела пропавших в воскресенье мальчиков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбуждено уголовное дело о гибели двух десятилетних мальчиков, которые в воскресенье ушли погулять из дома в станице Обливская и не вернулись. Их нашли мертвыми в реке Чир, сообщили в региональном управлении СКР.

Следователь обнаружил следы детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду с одного берега на другой. Тела нашли в реке, недалеко от места их исчезновения. По предварительным данным, они утонули.

По делу назначены необходимые экспертизы. Следователи выясняют, как все случилось.