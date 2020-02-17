В Петербурге закроют дамбу в ожидании наводнения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Затворы дамбы закрывают в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений.

Там пояснили, что сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привел к значительным ухудшениям погодных условий в Санкт-Петербурге и вызвал угрозу наводнения, в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Повышение уровня воды в устье реки Невы прогнозируется до плюс 160-180 см.

Движение автомобилей по дамбе (Кольцевая автодорога) осуществляется в штатном режиме, дирекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать действие сильного бокового ветра и осадков.

Наводнение регистрируется в Петербурге при подъеме воды по гидропосту "Горный институт" до отметки 161 см.